கான் சிட்டி: முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம்!

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாக நடிக்கும் ’கான் சிட்டி’ திரைப்படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ’கான் சிட்டி’. புதுமையான கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை பவர் ஹவுஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
நடிகர்கள் அனா பென், வடிவுக்கரசி, யோகி பாபு ஆகியோர்முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
கான் சிட்டி படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்கள் ராதாரவி, பொன்வண்ணன், ரமேஷ் திலக், தம்பி ராமையா, இமான் அண்ணாச்சி, பரத்வாஜ் ரங்கன், தீபா ராமானுஜம், ஷாஜி சென் ஆகியோரின் கதாபாத்தி அறிமுக போஸ்டர்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில், கான் சிட்டி படத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரங்களின் அறிமுக போஸ்டர்கள் இன்று வெளியிடப்பட்டன.
அதில், அர்ஜுன் தாஸ் - சரவணா, அனா பென் - மித்ரா, யோகி பாபு - ஜாக்கி, வடிவுக்கரசி - ஜானகி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், படம் கோடை வெளியீடாக திரைக்கு வரவுள்ளது.
யோகி பாபு / வடிவுக்கரசி
Summary
Con City: Introduction to the Main Characters!
தொடர்புடையது
கான் சிட்டி படத்தில் இன்னும் எத்தனை கதாபாத்திரங்கள்?
இந்திரா பாடல் வெளியீடு!
அர்ஜுன் தாஸின் கான் சிட்டி! புதிய கதாபாத்திரங்கள் அறிமுகம்!
ஒன்ஸ் மோர் பட இந்திரா பாடல் வெளியீடு!
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
