இமயமலையில் தொலைந்த அணுசக்தி சாதனம்... மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ!

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ குறித்து...

மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 3:33 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இமயமலையில் தொலைந்த அணுசக்தி சாதனத்தைப் பற்றிய உண்மைக் கதையை வைத்து உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ ‘எபிசோட் 1’ என்ற பெயரில் படக்குழுவினர் இந்தப் படத்தினைக் குறித்து பேசி விடியோ வெளியிட்டுள்ளது.

இயக்குநர் மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் ஆர்யா, சரத்குமார், மஞ்சு வாரியர், கெளதம் கார்த்திக், அனகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்தின் டீசரில் ரகசிய ராணுவ வீரர்களான ஆர்யா, கௌதம் ராம் கார்த்திக் ஆகியோர் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக ரகசிய ஆபரேஷன் ஒன்றை மேற்கொள்ளும் கதையாக இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வெளியாகியுள்ள எபிசோட் 1 எனும் முன்னோட்ட விடியோ ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் ஏப்.17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.

Summary

MrX - a look into the real incidents that inspired the fictional world of the film

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

மிஸ்டர். எக்ஸ் வெளியீட்டுத் தேதி!

ஏப்ரல் வெளியீடாக மிஸ்டர் எக்ஸ்!

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
ராத்து ராசன் பாடல்!
