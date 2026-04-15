இமயமலையில் தொலைந்த அணுசக்தி சாதனம்... மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ!

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இமயமலையில் தொலைந்த அணுசக்தி சாதனத்தைப் பற்றிய உண்மைக் கதையை வைத்து உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ ‘எபிசோட் 1’ என்ற பெயரில் படக்குழுவினர் இந்தப் படத்தினைக் குறித்து பேசி விடியோ வெளியிட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் ஆர்யா, சரத்குமார், மஞ்சு வாரியர், கெளதம் கார்த்திக், அனகா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தின் டீசரில் ரகசிய ராணுவ வீரர்களான ஆர்யா, கௌதம் ராம் கார்த்திக் ஆகியோர் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக ரகசிய ஆபரேஷன் ஒன்றை மேற்கொள்ளும் கதையாக இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வெளியாகியுள்ள எபிசோட் 1 எனும் முன்னோட்ட விடியோ ரசிகர்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் ஏப்.17ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.
MrX - a look into the real incidents that inspired the fictional world of the film
