இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் பல்வகைப் படங்கள்!

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள் குறித்து...

இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! - சித்திரிப்பு / விஜய்

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 12:55 pm
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

1யூத்

கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் இன்று(ஏப். 16) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.

இந்தப் படத்தில் அனிஷ்மா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

2சம்பவம் அத்தியாயம் ஒன்னு

மலையாள மொழித் திரைப்படமான சம்பவம் அத்தியாயம் ஒன்னு படத்தை ஜித்து சதீசன் மங்களத்து எழுதி, இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் அஸ்கர் அலி, வினீத் குமார், சித்தார்த் பரதன், செந்தில் கிருஷ்ணா, அசிம் ஜமால் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

3உஸ்தாத் பகத்சிங்

இதனிடையே, இயக்குநர் ஹரிஷ் சங்கர் இயக்கத்தில், பவன் கல்யாண் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் உஸ்தாத் பகத் சிங். மேலும், இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீலீலா, ராஷி கன்னா, பார்திபன், ராவ் ரமேஷ், கே.எஸ். ரவிகுமார், கெளதமி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பார்க்கலாம்.

4போச்சம்மா

தெலுங்கு மொழியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள திரில்லர் இணையத் தொடர் போச்சம்மா.

இந்த இணையத் தொடரை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் நாளை(ஏப். 17) ஆஹா ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

5மா இன்டி கதா

குடும்ப உறவுகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள இணையத் தொடர் மா இன்டி கதா.

இந்த இணையத் தொடரை ஈ டிவி வின் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

6கடந்த வார ஓடிடி (தாய் கிழவி)

அறிமுக இயக்குநர் சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்த தாய் கிழவி திரைப்படம் கடந்த பிப். 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்தத் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் தற்போது காணக் கிடைக்கிறது.

7காக்கி சர்க்கஸ்

காவல் நிலையத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள புதிய இணையத் தொடர் காக்கி சர்க்கஸ். இந்த இணையத் தொடரில் நடிகர்கள் முனீஸ்காந்த் - சுபாஷ் செல்வம் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

காக்கி சர்க்கஸ் இணையத் தொடரை தமிழ் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

8கனிமங்கலம் கோவிலகம்

ராஜேஷ் மோகன் இயக்கத்தில் அஜ்மல் கான், அபி கிரிஷ், முகமது ரஃபி உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான மலையாள மொழித் திரைப்படம் கனிமங்கலம் கோவிலகம்.

இந்தப் படம் திகில் சம்பவங்களை வைத்து நகைச்சுவையுடன் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கனிமங்கலம் கோவிலகம் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் காணலாம்.

9நாங்கள்

இயக்குநர் அவினாஷ் பிரகாஷ் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் நாங்கள். மூன்று குழந்தைகளின் வாழ்க்கையையும், அவர்களுக்கும் தந்தைக்குமான உறவை மையப்படுத்தியும் இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாங்கள் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

10ஹால்

வீரா இயக்கத்தில் ஷேன் நிகம், சாக்ஷி வைத்யா நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் ஹால். இந்தப் படம் நகைச்சுவை, காதல் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹால் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.

Summary

You can see which movies and web series are releasing this week on OTT platforms.

பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத்சிங்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

