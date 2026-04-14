பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத்சிங்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

உஸ்தாத் பகத்சிங் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 8:28 am

நடிகர் பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத்சிங் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திர துணை முதல்வராக தேர்வாகியும் தனது நடிப்பைக் கைவிடாமல் திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார் நடிகர் பவன் கல்யாண். இவர் இறுதியாக நடித்த ஓஜி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்தது.

இதனிடையே, இயக்குநர் ஹரிஷ் சங்கர் இயக்கத்தில், பவன் கல்யாண் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் உஸ்தாத் பகத் சிங். கடந்த மார்ச் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம், கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மேலும், இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீலீலா, ராஷி கன்னா, பார்திபன், ராவ் ரமேஷ், கே.எஸ். ரவிகுமார், கெளதமி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தை, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், உஸ்தாத் பகத்சிங் திரைப்படம் வரும் ஏப். 16 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release date for actor Pawan Kalyan's film Ustaad Bhagat Singh has been announced.

யூத் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

