யூத் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

யூத் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு பற்றி...

யூத் திரைப்பட போஸ்டர்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:55 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரையரங்குகளில் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற யூத் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு வெளியானது.

நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் அனிஷ்மா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் ரூ. 68 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிபெற்ற நிலையில் தெலுங்கிலும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘முட்ட கலக்கி’ பாடல் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஹிட் அடித்தது.

இந்த நிலையில், யூத் திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 16 அன்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

Summary

Youth ott release date announcement

