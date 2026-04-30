ஓடிடியில் வெளியாகும் பிளாக்பஸ்டர் காமெடி, ஹாரர் திரைப்படம்!

ராகாசா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மானசா சர்மா இயக்கத்தில் நகைச்சுவை மற்றும் திகில் கலந்து எடுக்கப்பட்டு வெளியான தெலுங்கு மொழிப்படம் ’ராகாசா’.
இந்தத் திரைப்படத்தில் சங்கீத் சோபன், நயன் சரிகா, வெண்ணெலா கிஷார், கெட்டப் சீனு, பிரம்மாஜி, ரோகினி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
கடந்த ஏப். 3 ஆம் தேதி வெளியான இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வசூல் ரீதியாகவும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.
நிஹாரிகா கொனிடேலாவின் பிங்க் எலிபண்ட் பிக்சர்ஸ் மற்றும் ஜீ ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்த இந்தப் படத்துக்கு அனுதீப் தேவ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுக்கு, ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.
இந்த நிலையில், ராகாசா திரைப்படம் நாளை(மே 1) நெட்ஃபிளில்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The OTT release date for the movie Raakaasa has been officially announced.
தொடர்புடையது
இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்!
ஓடிடியில் வாழ - 2 எப்போது?
இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் பல்வகைப் படங்கள்!
யூத் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு