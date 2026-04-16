பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரத்தை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியின் வெளியான புதிய திரைப்படம் “பள்ளிச்சட்டம்பி”.
நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் விஜயராகவன், சுதீர் கரமானா, பாபுராஜ், பிரசாந்த் அலெக்ஸாண்டர், வினோத் கெடமங்களம் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
1980-களில் கிறிஸ்துவ ஆலயம் ஒன்றை காப்பதற்காக சில கிறிஸ்துவர்களால் ஊருக்குள் அழைத்து வரப்படும் சண்டியரான நாயகனின் கதையாக இந்தத் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படம் புதன்கிழமை (ஏப். 15) மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது.
இந்த நிலையில், பள்ளிச்சட்டம்பி படம் ஒரே நாளில் 10.34 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
The film crew has announced the first-day box office collection details for the movie Pallisattambi.
