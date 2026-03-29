ரூ. 50 கோடியை நெருங்கும் யூத்!
யூத் வசூல் குறித்து...
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் அட்டகாசமான வசூல் வெற்றியை அடைந்துள்ளது.
பள்ளி மாணவனான நாயகன் காதலிப்பதை மட்டுமே இலக்காக வைத்திருந்து அதனால் படிப்பிலும் பள்ளியிலும் மோசமான மாணவன் என்கிற பெயரை எடுக்கிறார். பின், பெற்றோரின் கஷ்டத்தைப் புரிந்துகொண்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தும் கதையாக இது உருவாகியிருந்தது.
இப்படத்தைப் பார்த்த நடிகர்கள் சூர்யா, கார்த்தி ஆகியோர் கென் மற்றும் யூத் குழுவினரை நேரில் அழைத்து பாராட்டினர். முன்னதாக, நடிகர் சிலம்பரசன் அழைத்து பாராட்டியிருந்தார். இதனால், இப்படம் மேலும் கவனங்களைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், நகைச்சுவைக் காட்சிகளால் பெரிதாகக் கவனிக்கப்பட்ட இப்படம் இதுவரை ரூ. 45 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநர், நாயகன் என அறிமுகமான திரைப்படத்திலேயே கென் சிறப்பான வசூலை ஈட்டியிருப்பது திரைத்துறையில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
