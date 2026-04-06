ஓடிடியில் யூத் எப்போது?

யூத் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 11:43 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் கென் நடிப்பில் உருவான யூத் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம், சிறந்த பொழுதுபோக்கு படமாக அமைந்ததுடன் இதுவரை ரூ. 68 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அண்மையில் தெலுங்கிலும் இப்படம் வெளியானது. அங்கும் இளம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற யூத் திரைப்படம் இதுவரை ரூ. 5 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது.

இப்படத்தின் நாயகியாக அனிஷ்மாவும் முக்கிய பாத்திரங்களில் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘முட்ட கலக்கி’ பாடல் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஹிட் அடித்தது.

இந்த நிலையில், யூத் திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Information has emerged regarding the OTT release of the film Youth, starring actor Ken.

