ரூ. 70 கோடி வசூலித்த யூத்!

நடிகர் கென் நடிப்பில் உருவான யூத் திரைப்படம் வசூலில் அசத்தி வருகிறது.
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் அட்டகாசமான வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. பள்ளி மாணவனின் சேட்டைகளும் மனம் மாற்றங்களுமான உருவான இப்படம் சிறந்த பொழுதுபோக்கு படமாக அமைந்ததுடன் இதுவரை ரூ. 68 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இயக்குநர், நாயகன் என அறிமுகமான திரைப்படத்திலேயே கென் சிறப்பான வசூலை ஈட்டியிருப்பது திரைத்துறையில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதற்கிடையே, அண்மையில் தெலுங்கிலும் இப்படம் வெளியானது. அங்கும் இளம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம் இதுவரை ரூ. 5 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது.
தமிழிலிருந்து டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியானாலும் ஆரோக்கியமான வசூலையே தெலுங்கிலும் செய்திருப்பது கவனிக்க வைத்துள்ளது.
Summary
ken youth movie collected morethan 70 crs in 2 week
தொடர்புடையது
தெலுங்கிலும் வரவேற்பைப் பெறும் யூத்!
ரூ. 50 கோடியை நெருங்கும் யூத்!
அட்டகாசம் தம்பி... யூத் திரைப்படத்தைப் பாராட்டிய சிலம்பரசன்!
அசத்தும் கென்-ன் யூத் டிரைலர்!
