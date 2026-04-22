கருப்பு இசை வெளியீட்டு விழா தேதி!

கருப்பு திரைப்படத்தின் இசைவெளியீட்டுத் தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மே. 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் “கருப்பு”. இப்படத்தின் 3 பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்துள்ளதால் சூர்யாவின் பக்கா கமர்சியல் படமாக இது இருக்கும் என அவரின் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும், கருப்பு திரைப்படம் படையப்பா, கில்லி போல் இருக்குமென இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி கூறியிருந்தது எதிர்பார்ப்பை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வருகிற ஏப். 26 ஆம் தேதி மதுரையிலுள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அன்றைய நாளில் படத்தின் டிரைலரும் வெளியாகலாம் என்பதால் சூர்யா ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இப்படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது.
The audio release date for the film Karuppu has been announced.
தொடர்புடையது
29 வெளியீட்டுத் தேதி!
கருப்பு 3-வது பாடல்!
கருப்பு 3-வது பாடல் அப்டேட்!
சூர்யாவின் கருப்பு பட தெலுங்கு டைட்டில் அறிவிப்பு!
வீடியோக்கள்
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
தினமணி செய்திச் சேவை
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு