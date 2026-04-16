Dinamani
தொகுதி மறுவரையறையால் எந்த மாநிலத்திற்கும் இழப்பு ஏற்படாது: அர்ஜுன் ராம் மேக்வால்மூன்று மசோதாக்கள் மீதான வாக்கெடுப்பு நாளை (ஏப். 17) நடைபெறும்! - ஓம் பிர்லாதொகுதி மறுவரையறை மசோதா! ராகுலுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை! தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டுக்குப் பாதிப்பில்லை! இபிஎஸ் பேச்சுமக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு திருத்த மசோதாக்கள் தாக்கல்! தொகுதி மறுவரையறை கூடாது! 2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு ஆதரவு! - டி.ஆர். பாலு ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனுவுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு! எதிர்ப்புத் தீ பரவட்டும்.. பாஜகவின் ஆணவம் வீழட்டும்! - ஸ்டாலின்
/
செய்திகள்

கருப்பு பக்கா கமர்சியல் திரைப்படம்: ஆர். ஜே. பாலாஜி

News image

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:08 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கருப்பு திரைப்படம் பக்கா கமர்சியலாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆர். ஜே. பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியுள்ள திரைப்படம் “கருப்பு”. இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து வருகிறார்.

நடிகர் சூர்யா வழக்கறிஞராக நடிக்கும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் த்ரிஷா, ஆர்ஜே பாலாஜி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மேலும், இந்தப் படம் வரும் மே. 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய இயக்குநர் ஆர். ஜே. பாலாஜி, “உலகமே கடினமான நிலைமையில் போராடிக்கொண்டிருக்கும் போது, ஒருவேளை சூப்பர்ஹீரோ வந்து இந்தத் துயரங்களைத் தீர்த்தால் எப்படி இருக்கும்? இப்படியான பின்னனியில் பக்கா கமர்சியல் பாணியில் தீயசக்திகளை முறியடித்து தெய்வீகத்தை நிலைநிறுத்தும் கதையாகவே கருப்பை உருவாக்கியிருக்கிறோம். இதில் நடிகர் சூர்யா சூப்பர்ஹீரோவாக இருந்து மக்களின் பிரச்னையைத் தீர்த்து வைக்கிறார்.

படத்தை எடிட் செய்யும்போது சூர்யா சாரின் கண்களும், திரை இருப்பும் பிரமாதமாக இருந்தைப் பார்த்தேன். ஒரு நட்சத்திர நடிகருக்கு அதுதான் அடையாளம். 10 பேர் உள்ள கூட்டத்திலும் சூர்யா தனியாகத் தெரிவார். ” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

R.J. Balaji has stated that the film Karuppu has been made as a thoroughly commercial movie.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 ஏப்ரல் 2026