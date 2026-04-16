விக்னேஷ் ராஜா ஒரு ஜீனியஸ்... எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும் தனுஷ் பதிவு!

நடிகர் தனுஷ் கர திரைப்படம் குறித்து பதிவிட்ட பதிவு ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
1990-களில் ராமநாதபுரத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றை மையமாக வைத்து இப்படத்தின் கதையை உருவாக்கியுள்ளனர். படத்திற்கான கதாபாத்திர தோற்ற புகைப்படங்கள் வெளியாகி ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தின.
இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷ், “விக்னேஷ் ராஜா நீங்கள் ஒரு மேதை. கர திரைப்படத்திற்கு நன்றி” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
தனுஷே தன் படத்தின் இயக்குநரையே பாராட்டி பதிவிட்டுள்ளதால் ரசிகர்களிடம் இப்படம் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
