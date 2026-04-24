மதுரையில் ஏன் கருப்பு இசை வெளியீட்டு விழா?

கருப்பு பட போஸ்டரில் சூர்யா - X

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 9:53 am

கருப்பு திரைப்படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழா மதுரையில் நடைபெறவுள்ளது.

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மே. 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் “கருப்பு”. இப்படத்தின் 3 பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்துள்ளதால் சூர்யாவின் பக்கா கமர்சியல் படமாக இது இருக்கும் என அவரின் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும், கருப்பு திரைப்படம் படையப்பா, கில்லி போல் இருக்குமென இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி கூறியிருந்தது எதிர்பார்ப்பை இன்னும் அதிகரித்துள்ளது.

இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வருகிற ஏப். 26 ஆம் தேதி மதுரையிலுள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது.

வழக்கமாக சென்னையில் நடைபெறும் இசை வெளியீட்டு விழா இம்முறை மதுரையில் நடைபெறுவது ஏன் என ரசிகர்களிடம் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் முழுக்கவே கருப்புசாமியை மையப்படுத்தி இருப்பதே மதுரையில் விழாவை நிகழ்த்த காரணம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், கருப்புசாமியை பிரதிபலிக்கும் விதமாக சூர்யா சுருட்டு பிடிக்கும் காட்சிகளும் அடங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The audio launch ceremony of the film Karuppu is set to take place in Madurai.

கருப்பு இசை வெளியீட்டு விழா தேதி!

பிரேக் ஃபாஸ்ட் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

கருப்பு 3-வது பாடல்!

கருப்பு 3-வது பாடல் அப்டேட்!

வீடியோக்கள்

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

