பெரிய புரமோஷன்கள் இல்லாமல் வெளியாகும் மாதவனின் ஜிடிஎன்!

நடிகர் மாதவனின் ஜிடிஎன் திரைப்படத்திற்கு போதுமான புரமோஷன்கள் இல்லை என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான மாதவன் நடித்து வெளியான “ராக்கெட்ரி” படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி படமாக அமைந்தது. விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இதையடுத்து, புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சியாளர் ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கைக் கதையில் நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ளார். ஜி.டி. நாயுடுவாக மாதவன் நடிக்க இப்படத்தை இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ளார்.
டீசர், டிரைலர் வெளியாகி கவனம் பெற்றாலும் ஆக. 7 ஆம் தேதி வெளியாகும் இப்படத்திற்கு போதுமான புரமோஷன்கள் இல்லை என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகர்கள் துஷாரா விஜயன், சத்யராஜ், ஜெயராம், வினய் உள்பட பிரபலங்கள் நடித்திருந்தாலும் அவர்களிடமிருந்து நேர்காணல்களும் வெளியாகாதது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றும் பதிவுகள் தென்படுகின்றன.
Fans are expressing the view that no expectations have been generated for actor Madhavan's film 'GDN'.
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