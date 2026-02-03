Madhavan, Nimisha Vijayan.
மாதவன், நிமிஷாவின் லெகஸி இணையத் தொடரின் டீசர்!

நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ள லெகஸி தொடரின் டீசர்க் குறித்து...
நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ள லெகஸி என்ற இணையத் தொடரின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தத் தொடர் நெட்பிளிக்ஸில் நேரடியாக வெளியாகிறது. விரைவில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அம்மு என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தை இயக்கிய சாருகேஷ் சேகர் இந்தத் தொடரை எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

இந்தத் தொடரில் நிமிஷா சஜயன், அபிஷேக் பானர்ஜி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

நெட்பிளிக்ஸ் தனது யூடியூப் பக்கத்தில், “சாம்ராஜ்யம், சிம்மாசனம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த கிரீடம் அணிய தகுதிய யாருக்கு இருக்கு?” எனக் குறிப்பிட்டு இந்த டீசரை வெளியிட்டுள்ளது.

அரசியல் கதையாக இருக்குமெனத் தெரிகிறது. ரிலீஸ் தேதி குறிப்பிடாமல் வெளியாகியிருக்கும் இந்தத் தொடர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் ரிலீஸாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The teaser for the web series 'Legacy', starring actor Madhavan, has been released.

