மறுவெளியீடாகும் மின்னலே!

நடிகர் மாதவன் நடித்த மின்னலே திரைப்படம் மறுவெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.
இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் மாதவன், ரீமா சென் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் கடந்த 2001, பிப். 2 ஆம் தேதி வெளியான திரைப்படம் மின்னலே.
நிச்சயமான பெண்ணுடன் ஏற்படும் காதல் கதையாக உருவான இது, வெளியான காலத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமானது.
முக்கியமாக, இப்படம் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் உருவான வசீகரா, வெண்மதியே, நெஞ்சைப் பூப்போல், அழகிய தீயே உள்ளிட்ட பாடல்கள் இன்றும் அதிகம் கேட்கப்படும் அளவிற்கு ஹிட் அடித்தன.
நடிகர் மாதவன், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், ஹாரிஸ் பலருக்கும் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கொடுத்த இப்படம் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், இதனை பிப். 13 அன்று மறுவெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
