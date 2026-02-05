செய்திகள்

சினிமா வாழ்க்கை முழுமை பெற்றது: அனஸ்வரா

ரஜினி குறித்து அனஸ்வரா ராஜன்....
ரஜினியுடன் அனஸ்வரா குடும்பம்
Updated on
1 min read

நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தைச் சந்தித்ததை நெகிழ்ச்சியாக பதிவிடுள்ளார்.

நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் நடிப்பில் உருவான வித் லவ் திரைப்படம் நாளை (பிப். 6) திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இப்படத்தின் சிறப்பு திரையிடலில் கலந்துகொண்ட நடிகர் ரஜினிகாந்த், படம் அருமையாக இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், நிகழ்வில் தன் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்ட நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நடிகர் ரஜினிகாந்துடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து,”சிங்க நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு, சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு... என் அப்பாவின் விருப்பமான நடிகரை நேரில் சந்தித்ததை எப்போதும் மறக்க முடியாது.

அவரைப் பார்த்தபோது என் அப்பா தலைவரைக் காணும் குழந்தையாக மாறிவிட்டார். வித் லவ் சிறப்பு காட்சி என் சினிமா முழுமை பெற்றது போல இருக்கிறது” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

