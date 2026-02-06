செய்திகள்

ஓடிடியில் நாளை வெளியாகிறது பராசக்தி!

பராசக்தி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு.
Parasakthi film
பராசக்தி படம் - எக்ஸ்
Updated on
1 min read

பராசக்தி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சுதா கொங்கரா - சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணியில் உருவான பராசக்தி திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஹிந்தி மொழித் திணிப்பின்போது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்களின் எழுச்சியைப் பேசும் படமாக திரைக்கு வந்த இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றாலும், ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்தது.

இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் ரவி மோகன், அதர்வா முரளி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் பராசக்தி திரைப்படம் வரும் நாளை(பிப். 7) ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Parasakthi film
OTT Release Date
ஓடிடி வெளியீடு
parasakthi
பராசக்தி

