ஜி பேயில் ரூ. 500 டூ ரூ. 11 கோடி: அபிஷன் ஜீவிந்த் நண்பர் 'வித் லவ்'!

ஜி பேயில் ரூ. 500 கேட்ட நிலையிலிருந்து, அபிஷன் ஜீவிந்தின் வித் லவ் படம் ரூ. 11 கோடி வசூலித்ததாக அவரது நண்பர் நகைச்சுவை
வித் லவ் படத்தின் நடிகர் அபிஷன் ஜீவிந்தின் வளர்ச்சியை அவரது நண்பர் பாராட்டிப் பேசியது சமூக ஊடகங்களில் நகைச்சுவையாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதைநாயகனாகவும், அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாகவும் நடித்து வெளிவந்த வித் லவ் படம், 3 நாள்களில் ரூ. 11 கோடி வசூலித்தது.

இந்த நிலையில், நடிகரும் இயக்குநருமான அபிஷன் ஜீவிந்தின் இந்த வெற்றியை அவரது நண்பர் பாராட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்த பதிவில் அபிஷன் ஜீவிந்தின் நண்பர், ஜீ பேயில் ரூ. 500 இருக்குமா டா என்ற நிலையிலிருந்து, 3 நாள்களில் ரூ. 11 கோடி வசூல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கு அபிஷனும் சிரிக்கும் எமோஜியை பகிர்ந்துள்ளார்.

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அபிஷன் ஜீவிந்த், மலையாள நடிகையான அனஸ்வரா ராஜன் நடித்து, இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையில் உருவாகியுள்ள வித் லவ், பிப். 6 ஆம் தேதியில் வெளியானது. இந்தப் படத்தை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் மகேஷ் ராஜ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

பள்ளிகால கதையுடன் கூடிய நகைச்சுவை காதல் படமாக உருவான இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தாலும் இளம் தலைமுறை ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் வித் லவ் படத்தின் இயக்குநர், தயாரிப்பாளர்கள், நடிகர்கள், இசையமைப்பாளர் உள்ளிட்ட படக்குழுவினரை பிப். 10 ஆம் தேதியில் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.

நண்பருக்காக விஜய் சேதுபதி செய்த செயல்! குவியும் வாழ்த்து!
