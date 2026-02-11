செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பை நிறைவு செய்த ஸ்ரீலீலா!

மருத்துவ பட்டத்தைப் பெற்றார் ஸ்ரீலீலா...
ஸ்ரீலீலா
ஸ்ரீலீலா
நடிகை ஸ்ரீலீலா மருத்துவ படிப்பை நிறைவு செய்து பட்டம் பெற்றுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் பிறந்த ஸ்ரீலீலா பெங்களூரில் வளர்ந்தவர். மருத்துவ படிப்பினைத் துவங்கியவர், நடிப்பில் அதிக ஆர்வம் இருந்தாதால் திரைத்துறைக்கு வந்தார்.

இதற்கு முன்பாகவே 2019 இல் கன்னட படத்தில் அறிமுகமானாலும் தெலுங்கில்தான் பிரபல நடிகையாக அறியப்படுகிறார். இவர் நடித்த பகவந்த் கேசரி, குண்டூர் காரம் ஆகிய படங்கள் வெற்றிபெற்றன.

தமிழில் பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து பாராட்டுகளைப் பெற்றார். அடுத்ததாக, நடிகர் அஜித் குமாரின் 64-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஸ்ரீலீலா தன் மருத்துவ படிப்பை நிறைவு செய்து பட்டம் பெற்றுள்ளார். பட்டமளிப்பு விழா புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளன.

கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் டிசி!
actor sreeleela graduate in medical degree

