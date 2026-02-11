செய்திகள்

சுகாவின் சைலப்பன் சைக்கிள் மார்ட் போஸ்டர்!

சுகா இயக்கும் படத்தின் முதல் போஸ்டர்...
இயக்குநர் சுகா, இயக்குநர் வெற்றி மாறன்
Updated on
1 min read

எழுத்தாளர் சுகா இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்தின் முதல் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

வேணு வனம், தாயார் சந்ததி உள்ளிட்ட நூல்கள் வழியாகக் கவனிக்கப்பட்டவர் எழுத்தாளர் சுகா. பாலு மகேந்திராவின் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய இவர் கமல் ஹாசனின் பாபநாசம், இயக்குநர் வெற்றி மாறனின் அசுரன் திரைப்படத்திற்கு வசனம் எழுதியவர்.

தற்போது, இயக்குநராக புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். படத்தின் படப்பிடிப்பு திருநெல்வேலி, தென்காசி பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சைலப்பன் சைக்கிள் மார்ட் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தின் முதல் போஸ்டரை இயக்குநர் வெற்றி மாறன் வெளியிட்டுள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையில் உருவாகும் இப்படம் இந்தாண்டு கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

tenkasi
Vetri Maaran
Asuran

