இதுதான் வெற்றியா? சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் நெகிழ்ச்சி!

வித் லவ் திரைப்படத்தின் வெற்றியைக் குறித்து தயாரிப்பாளர் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் பேசியுள்ளார்.

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக நடித்து வெளியான வித் லவ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியான வெற்றியைப் பெற்று வருகிறது.

இப்படத்தை நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் இளைய மகள் சௌந்தர்யா தயாரித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் கலந்துகொண்ட சௌந்தர்யா, “வித் லவ் திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றதும் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னைக் கட்டியணைத்து பாராட்டினர். அப்பாவிடம் இதுதான் வெற்றியா? எனக் கேட்டேன். திரைத்துறையில் 16 ஆண்டுகளாக பணி செய்திருந்தாலும் இதுதான் என் முதல் வெற்றி. இதனை வித் லவ் கொடுத்திருக்கிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அபிஷன் நடிக்கும் இன்னொரு புதிய திரைப்படத்தையும் சௌந்தர்யா தயாரிக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கதாநாயகியான பிரபல அமைச்சர் மகள்!
