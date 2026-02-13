செய்திகள்

கதாநாயகியான பிரபல அமைச்சர் மகள்!

அமைச்சர் மகள் நடிகையாக அறிமுகம்...
சனந்த், இமயா
சனந்த், இமயா
Updated on
1 min read

பிரபல அமைச்சரின் மகள் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்துல் ஹார்டின் என்கிற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தின் நாயகனாக சனந்த் நடிக்க, நாயகிகளாக மடோனா செபாஸ்டியன் மற்றும் இமயா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இதில், நடிகை இமயா தமிழக நிதி மற்றும் சுற்றுசூழல் காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சரான தங்கம் தென்னரசுவின் மகள் ஆவார். அமெரிக்காவில் திரைக்கதை சார்ந்த படிப்பை முடித்தவர் நடிப்பிலும் ஆர்வம் உடையவராக இருந்துள்ளார்.

ஹார்டின் திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானதுடன் இப்படத்தில் திரைக்கதை பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளாராம்.

இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகள் பெரிய அளவில் நடக்கலாம் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சனந்த், இமயா
தமிழ் சினிமாவில் எழுத்தாளர்களுக்கு சரியான வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை: ராதிகா
Summary

TN minister thangam thennarasu's daughter imaya debut as heroin in heartin movie

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

DMK
mk stailn
Thangam Thenarasu

Related Stories

No stories found.