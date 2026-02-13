கதாநாயகியான பிரபல அமைச்சர் மகள்!

பிரபல அமைச்சரின் மகள் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்துல் ஹார்டின் என்கிற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தின் நாயகனாக சனந்த் நடிக்க, நாயகிகளாக மடோனா செபாஸ்டியன் மற்றும் இமயா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இதில், நடிகை இமயா தமிழக நிதி மற்றும் சுற்றுசூழல் காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சரான தங்கம் தென்னரசுவின் மகள் ஆவார். அமெரிக்காவில் திரைக்கதை சார்ந்த படிப்பை முடித்தவர் நடிப்பிலும் ஆர்வம் உடையவராக இருந்துள்ளார்.
ஹார்டின் திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானதுடன் இப்படத்தில் திரைக்கதை பணிகளையும் மேற்கொண்டுள்ளாராம்.
இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதால் புரமோஷன் பணிகள் பெரிய அளவில் நடக்கலாம் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
