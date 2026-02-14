செய்திகள்

5 மொழிகளில் வெளியாகும் சத்தா பச்சா..! ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி!

மலையாள நடிகர்கள் அசோகன், ரோஷன் மேத்யூ நடித்துள்ள படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்து...
Chatha Pacha poster
சத்தா பச்சா படத்தின் போஸ்டர். படம்: இன்ஸ்டா / நெட்பிளிக்ஸ் இந்தியா.
Updated on
1 min read

மலையாள நடிகர்கள் அசோகன், ரோஷன் மேத்யூ நடித்துள்ள சத்தா பச்சா படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் அத்வைத் நாயர் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அசோகன், ரோஷன் மேத்யூ, விஷாக் நாயர் மற்றும் இஷான் சௌகத் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்

கடந்த ஜன.22ஆம் தேதி வெளியான இந்த மலையாள திரைப் படத்துக்கு நல்ல விமர்சனங்கள் வந்த நிலையில், தமிழ் மொழியிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகியது.

இந்தப் படத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி, துல்கர் சல்மான் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்தின் முதல் டிக்கெட்டை நடிகர் மம்மூட்டி வழங்க நடிகர் மோகன்லால் பெற்றுக்கொடார். இந்தப் படம் முதலிரண்டு வாரங்களில் ரூ.30 கோடி வசூலித்திருந்தது.

இந்நிலையில், நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் பிப்.19ஆம் தேதி பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release of the film Chatha Pacha , starring Malayalam actors Asokan and Roshan Mathew, has been announced.

