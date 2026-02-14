லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகராக அறிமுகமாகும் டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் புதிய படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகராக அறிமுகமாகிறார்.
இந்தப் படத்துக்கு டிசி (DC) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் என்று டிசி படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்துள்ளது.
டிசி படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக வாமிகா கபியும் நடிக்கின்றனர். மேலும், பார்வதி பாத்திரத்தில் சஞ்சனா ஏகே நடிப்பதாக கிளிம்ஸ் விடியோவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிசி படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்தப் படம் அதிரடித் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், டிசி படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டு கதாபாத்திரங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த விடியோ இணையத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.