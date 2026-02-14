மகான் - 2 திட்டத்தில் கார்த்திக் சுப்புராஜ்!

மகான் - 2 திரைப்படத்தை இயக்கும் திட்டம் இருப்பதாகக் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விக்ரம், துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் மகான். நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியான இப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
தந்தை மகனான விக்ரம், துருவ் விக்ரம் கதாபாத்திரங்கள் பெரிதாகப் பேசவும் பட்டன. திரையரங்கில் வெளியாகியிருக்க வேண்டிய படம் என ரசிகர்கள் ஆதங்கம் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, கடந்தாண்டு விக்ரம் வயதான தோற்றத்திலிருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, ‘மகான் - 2’ எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், மகான் - 2 திரைப்படத்திற்கான கதைச்சுருக்கம் இருப்பதாகவும் 2027 அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டில் நடக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
