பூக்கி - விஜய் ஆண்டனி வேண்டுகோள்!

பூக்கி திரைப்படத்திற்காக விஜய் ஆண்டனி வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார்.

நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனியின் தயாரிப்பில் உருவான புதிய படம் “பூக்கி”. இயக்குநர் கணேஷ் சந்திரா இயக்கிய இந்தப் படத்தின் மூலம் நடிகர் அஜய் திஷன் நாயகனாக அறிமுகமாகியுள்ளார். இவர் மார்கன் திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தியிருந்தார்.

இப்படம் காதலர் நாள் வெளியீடா பிப். 13 ஆம் தேதி வெளியானது. ஆனால், கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்துள்ளன.

இந்த நிலையில், விஜய் ஆண்டனி பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், “நான் பூக்கி என்ற நல்ல திரைப்படத்தை புது திறமைசாளிகளை வைத்து தயாரித்து 2 நாள்களுக்கு முன் வெளியிட்டுள்ளேன். பூக்கி ஒரு சிறந்த படம். பார்த்தவர்களிடம் கேளுங்கள். தவறாமல் பாருங்கள். பின், ஒரு நல்ல படத்தை திரையரங்கில் தவறவிட்டோம் என வருத்தப்படாதீர்கள்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

