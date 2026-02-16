மீண்டும் மறுவெளியீடாகும் கில்லி!

நடிகர் விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் மீண்டும் மறுவெளியீடாகிறது.
நடிகர் விஜய் நடிப்பில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் கில்லி. இயக்குநர் தரணி இயக்கியிருந்த இப்படம் அன்றைய வெளியீட்டிலேயே மிகப்பெரிய வசூலைப் பெற்றது.
மேலும், கடந்தாண்டு மறுவெளியீட்டிலும் கில்லி ரூ. 50 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த சாதனை செய்தது.
இந்த நிலையில், கில்லியை மீண்டும் மறுவெளியீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, வருகிற பிப். 20 ஆம் தேதி இப்படம் மீண்டும் திரைக்கு வருகிறது.
ஜன நாயகன் வெளியீடு தாமதமாகி வருவதால் கில்லி வெளியீட்டை மீண்டும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுவார்கள் என்றே தெரிகிறது.
