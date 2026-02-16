காதல் ரீசெட் ரிபீட் டீசர்!

டி ஸ்டுடியோஸ், சன்னி டென்வி புரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள படம் 'காதல் ரீசெட் ரிபீட்'.
ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் வெளியான பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், படத்தின் டீசர், வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே ரசிகர்களிடையே கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
படத்தில் மதும்கேஷ், ஜியா சங்கர், அர்ஜுன் அசோகன், எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஜெயபிரகாஷ், விஜி சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளார்.
டீசர் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் நிலையில், படத்தை வெகு விரைவில் திரையரங்குகளில் கொண்டு வரும் பணிகளில் படக்குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.