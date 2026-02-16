படேல் இன்ஜினியரிங் 3வது காலாண்டு லாபம் 12% சரிவு!

புதுதில்லி: 1949ல் நிறுவப்பட்ட படேல் இன்ஜினியரிங் லிமிடெட், இந்தியாவின் முக்கிய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும்.
டிசம்பர் 2025 உடன் முடிவடைந்த 3வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 12.2 சதவீதம் சரிந்து ரூ.71.5 கோடியாக இருப்பதாக படேல் இன்ஜினியரிங் இன்று தெரிவித்துள்ளது.
உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான சேவைகள் நிறுவனமான படேல் இன்ஜினியரிங், கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் ரூ.81.5 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.1,268.8 கோடியாக உயர்ந்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் இது ரூ.1,265 கோடியாக இருந்தது.
