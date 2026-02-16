டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு மாற்றமின்றி நிறைவு!

மும்பை: உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட நேர்மறையான போக்கு உள்ளிட்டவையால் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.90.66 ஆக நிலைபெற்றது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்கிய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.90.63 ஆக வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு நாளின் உச்சமாக ரூ.90.61 சென்று பிறகு ரூ.90.72 என்ற குறைந்த நிலையில் வர்த்தகமானது. முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து எவ்வித மாற்றமின்றி ரூ.90.66 ஆக நிலைபெற்றது.
கடந்த வாரம் (வெள்ளிக்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.66 ஆக இருந்தது.
