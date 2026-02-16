மரகத நாணயம் - 2 படப்பிடிப்பு துவக்கம்!

நடிகர் ஆதி நடிக்கும் மரகத நாணயம் 2 ஆம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் துவங்கியுள்ளது.
கடந்த 2017-ல் நடிகர்கள் ஆதி, நிக்கி கல்ராணி, முனீஸ்காந்த், அருண்ராஜா காமராஜ், ஆனந்தராஜ் ஆகியோரின் நடிப்பில் உருவான மரகத நாணயம், வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இயக்குநர் ஏ.ஆர்.கே. சரவணன் இயக்கத்தில், ஆக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கும் இரண்டாம் பாகத்திலும் ஆதி, நிக்கி கல்ராணி, பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிடோர் நடிப்பதாகவும், சத்யராஜும் இணைந்துள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் இன்று துவங்கியுள்ளது. நடிகர் கார்த்தி பூஜையில் கலந்துகொண்டு படப்பிடிப்பை துவங்கி வைத்துள்ளார்.
