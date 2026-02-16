இணையத்தில் வைரலாகும் ரஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா திருமண வரவேற்பு பத்திரிகை!

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனாவின் திருமண வரவேற்பு பத்திரிகை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இணைந்து கீதா கோவிந்தம் (2018), மை டியர் காம்ரேட் (2019) ஆகிய படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருந்தார்கள்.
அடுத்ததாக, இந்தாண்டு செப்டம்பரில் வெளியாகவிருக்கும் ரணபலி எனும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்துள்ளார்கள்.
இருவரும் நீண்ட காலமாக காதலித்து வருகின்றனர். அதனை இருவரும் பல்வேறு தருணங்களில் மறைமுகமாக ஒப்புக்கொள்ளவும் செய்தனர்.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ரஷ்மிகாவும் நீண்டகாலமாக காதலித்து வந்த நிலையில், திருமண நிச்சயதார்த்தமும் அண்மையில் நடந்ததாகத் தெரிகிறது.
இருவருக்கும் வருகிற பிப். 26 ஆம் தேதி ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூர் கோட்டையில் பிரம்மாண்டமாகத் திருமணம் நடக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டுமே திருமணத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,ஹைதராபாத்தில் மார்ச் 4 ஆம் தேதி பிரமாண்ட திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள்.
இந்த நிலையில், நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனாவின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் பத்திரிகை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்தப் பத்திரிகையில், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ரஷ்மிகாவுக்கு பிப். 26 ஆம் தேதி திருமணமும் மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் உள்ள பஞ்சாரா ஹில்ஸுல் உள்ள தாஜ் கிருஷ்ணாவில் திருமணம் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.