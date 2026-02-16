சூது கவ்வும் மறுவெளியீட்டுத் தேதி!

சூது கவ்வும் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடாகிறது.
இயக்குநர் நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, அசோக் செல்வன், பாபி சிம்ஹா நடிப்பில் உருவான சூது கவ்வும் திரைப்படம் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வெற்றிப்படமானது.
இப்படத்தில் இடம்பெற்ற நகைச்சுவைக் காட்சிகளும், கதாபாத்திரங்களின் வசனங்களும் பெரிதும் ரசிக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற பிப். 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
