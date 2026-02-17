துருவ் - ருக்மணி நடிப்பில் புதிய திரைப்படம்?

நடிகர்கள் துருவ், ருக்மணி வசந்த் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பைசன் திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து துருவ் விக்ரம் எந்த திரைப்படத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பாலிவுட்டில் ஹிட் அடித்த, கில் தமிழ் ரீமேக்கில் துருவ் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அத்திட்டம் கைவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் துருவ் அறிமுக இயக்குநர் தீபக் ரெட்டி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில், நாயகிகளாக ருக்மணி வசந்தும், ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்க உள்ளனராம்.
தீபக், மனசே நமஹா என்கிற குறும்படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.