முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்த வித் லவ் பட தயாரிப்பாளர்கள்!

தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை “வித் லவ்” திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப். 17) நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளனர்.
இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந் நாயகனாக அறிமுகமான “வித் லவ்” திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இசையில் உருவான இப்படத்தில் மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நாயகியாக நடித்திருந்தார். பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட மூத்த நடிகர்கள் “வித் லவ்” படக்குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை”வித் லவ்” படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் மகேஷ் ராஜ் ஆகியோர் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, வித் லவ் திரைப்படம் வெளியான 10 நாள்களில் ரூ. 25 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
