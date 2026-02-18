மீண்டும் டிஆர்பியில் முந்தும் எதிர்நீச்சல் -2 தொடர்!

எதிர்நீச்சல் -2 தொடர் மீண்டும் டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
கேப்ரியலா நாயகியாக நடித்துவரும் மருமகள் தொடரை பின்னுக்குத்தள்ளி எதிர்நீச்சல் - 2 முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் தொடர்கள் பெரும்பாலான இல்லத்தரசிகளை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது. ஒருசில தொடர்கள் இல்லத்தரசிகளை மட்டுமின்றி இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்தவகையில் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்த எதிர்நீச்சல் -2 தொடர் சமீபகாலமாக டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் சரிவைச் சந்தித்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேறி வருகிறது.
வாரத்தின் அனைத்து நாள்களிலும் இரவு 10 மணிக்கு எதிர்நீச்சல் - 2 தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் நடிகை பார்வதி, கனிகா, பிரியதர்ஷினி, ஹரிபிரியா இசை உள்ளிட்டோர் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.
டிஆர்பிக்காக புதிய பாத்திரங்களை எதிர்நீச்சல் - 2 தொடர் அறிமுகம் செய்து வந்தாலும், கதையின் விறுவிறுப்பு குறையாமல் இருப்பதால், தொடர்ந்து மக்கள் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.
இந்தத் தொடர் டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் இந்த வாரம் 8.03 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
பல வாரங்களாக முன்னணியில் இருந்த மருமகள் தொடர் 7.98 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
சன் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8.30 மணிக்கு மருமகள் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் கேப்ரியலா நாயகியாகவும் ராகுல் ரவி நாயகனாகவும் நடித்து வருகின்றனர்.
