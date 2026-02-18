செய்திகள்

மீண்டும் டிஆர்பியில் முந்தும் எதிர்நீச்சல் -2 தொடர்!

எதிர்நீச்சல் -2 தொடர் மீண்டும் டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
Sun tv Ethirneechal serial heroins
எதிர்நீச்சல் நாயகிகள்...படம் - முகநூல்
Updated on
1 min read

எதிர்நீச்சல் -2 தொடர் மீண்டும் டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

கேப்ரியலா நாயகியாக நடித்துவரும் மருமகள் தொடரை பின்னுக்குத்தள்ளி எதிர்நீச்சல் - 2 முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் தொடர்கள் பெரும்பாலான இல்லத்தரசிகளை பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது. ஒருசில தொடர்கள் இல்லத்தரசிகளை மட்டுமின்றி இளம் தலைமுறையினரைக் கவரும் வகையிலும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்தவகையில் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்த எதிர்நீச்சல் -2 தொடர் சமீபகாலமாக டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் சரிவைச் சந்தித்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேறி வருகிறது.

வாரத்தின் அனைத்து நாள்களிலும் இரவு 10 மணிக்கு எதிர்நீச்சல் - 2 தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் நடிகை பார்வதி, கனிகா, பிரியதர்ஷினி, ஹரிபிரியா இசை உள்ளிட்டோர் முதன்மை பாத்திரங்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

பிரியதர்ஷினி, பார்வதி, கனிகா, ஹரிபிரியா இசை (இடமிருந்து வலம்)
பிரியதர்ஷினி, பார்வதி, கனிகா, ஹரிபிரியா இசை (இடமிருந்து வலம்)படம் - முகநூல்

டிஆர்பிக்காக புதிய பாத்திரங்களை எதிர்நீச்சல் - 2 தொடர் அறிமுகம் செய்து வந்தாலும், கதையின் விறுவிறுப்பு குறையாமல் இருப்பதால், தொடர்ந்து மக்கள் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.

இந்தத் தொடர் டிஆர்பி புள்ளிப் பட்டியலில் இந்த வாரம் 8.03 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.

பல வாரங்களாக முன்னணியில் இருந்த மருமகள் தொடர் 7.98 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.

சன் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இரவு 8.30 மணிக்கு மருமகள் தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இத்தொடரில் கேப்ரியலா நாயகியாகவும் ராகுல் ரவி நாயகனாகவும் நடித்து வருகின்றனர்.

Sun tv Ethirneechal serial heroins
சிறகடிக்க ஆசை சீரியல் படப்பிடிப்பில் 2 மணிநேரம் அழுத வெற்றி வசந்த்! ஏன்?
Summary

Sun tv Ethirneechal serial is back in the top TRP charts

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

எதிர்நீச்சல்
டிஆர்பி பட்டியல்
இந்த வார டிஆர்பி
எதிர்நீச்சல் 2
மருமகள் தொடர்
நடிகை கேப்ரியல்லா

Related Stories

No stories found.