ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு 2 டீசர்!

ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் “மீசையமுறுக்கு 2” திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடித்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான “மீசையமுறுக்கு” திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றியடைந்தது.
இந்த நிலையில், ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியின் “மீசையமுறுக்கு 2” படத்தின் அறிவிப்பு டீசரை படக்குழுவினர் வெள்ளிக்கிழமை (பிப். 20) வெளியிட்டுள்ளனர்.
குஷ்பு சுந்தர் சி-யின் அவ்னி மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படம் 2026 கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் நடிகர்கள் கருணாஸ், யோகி பாபு, ஆடுகளம் நரேன், பாபா பாஸ்கர், யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
