திரையரங்குகளில் வெளியாகும் ரஜினி - கமல் கூட்டணியின் புதிய பட புரோமோ!

ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் புரோமோ விடியோவின் வெளியீடு குறித்து...
நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் புரோமோ விடியோ திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முதன்மை நடிகர்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் 47 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒன்றாக இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை “ரெட் ஜெய்ண்ட் மூவிஸ்” நிறுவனம் தயாரிக்கின்றது.

இந்தப் படத்தை இயக்குநர் நெல்சன் இயக்குவதாகவும், அதற்கான புரோமோ படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளன.

இந்த நிலையில், இந்தப் புதிய திரைப்படத்தின் புரோமோ சனிக்கிழமை (பிப். 21) மதியம் 12.07 மணிக்கு குறிப்பிட்ட சில திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனவும், அதற்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளதாகவும் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் இப்படம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

முன்னதாக, ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரின் பிறந்த நாள் தேதிகளைக் குறிப்பிடும் விதமாக 12 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களைக் கொண்ட நேரங்களில் இப்படத்தின் அப்டேட் வெளியிடப்படுகின்றன.

மறக்க முடியாத பிறந்த நாள்..! அனுபமா நெகிழ்ச்சி!
Summary

The promo video of the new film starring actors Rajinikanth and Kamal Haasan is being released in theaters.

Rajinikanth
ரஜினிகாந்த்
kamalhaasan
Anirudh
கமல்ஹாசன்
Theatrical Release
promo
அனிருத்
நெல்சன்
Red giant movies
ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்

