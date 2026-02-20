திரையரங்குகளில் வெளியாகும் ரஜினி - கமல் கூட்டணியின் புதிய பட புரோமோ!

நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் புரோமோ விடியோ திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.
தமிழ்த் திரையுலகின் முதன்மை நடிகர்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் 47 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒன்றாக இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை “ரெட் ஜெய்ண்ட் மூவிஸ்” நிறுவனம் தயாரிக்கின்றது.
இந்தப் படத்தை இயக்குநர் நெல்சன் இயக்குவதாகவும், அதற்கான புரோமோ படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளன.
இந்த நிலையில், இந்தப் புதிய திரைப்படத்தின் புரோமோ சனிக்கிழமை (பிப். 21) மதியம் 12.07 மணிக்கு குறிப்பிட்ட சில திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனவும், அதற்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளதாகவும் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் இப்படம் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
முன்னதாக, ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரின் பிறந்த நாள் தேதிகளைக் குறிப்பிடும் விதமாக 12 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களைக் கொண்ட நேரங்களில் இப்படத்தின் அப்டேட் வெளியிடப்படுகின்றன.
