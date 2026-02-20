ரஜினி - கமல் இணையும் படத்தை இயக்கும் நெல்சன்: வெளியானது அறிவிப்பு

ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கவுள்ளார்.
ரஜினி தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படம் ஜூலை மாதம் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது. இந்தப் படத்தை தொடர்ந்து ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்கிறார். இந்தப் படத்தை ‘டான்’ பட இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்குகிறார்.
இந்தப் படத்தை முடித்து கமல்ஹாசனுடன் நடிகர் ரஜினி நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு இணைந்து நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை “ரெட் ஜெய்ண்ட் மூவிஸ்” நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இருவரும் இணையும் படத்தின் ப்ரோமோ விடியோ திரையரங்குகளில் நாளை மதியம் 12.07 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் ரஜினி - கமல் இணையும் புதிய படத்தின் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் என்று போஸ்டர் வெளியிட்டு பட தயாரிப்பு நிறுவனம் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஏற்கெனவே இரு சூப்பர் ஸ்டார்கள் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை நெல்சன்தான் இயக்குவார் என தகவல் வெளியான நிலையில் தற்போது அது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த படத்திற்கும் இசையமைப்பவர் அனிருத்தான். அபூர்வ ராகங்கள், அவள் அப்படித்தான், தில்லு முல்லு என பல படங்களில் ரஜினியும் - கமலும் இணைந்து நடித்துள்ளனர். தற்போது 47 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இருவரும் இணைந்து நடிப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.
