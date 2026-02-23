த்ரிஷ்யம் - 3 மோகன்லால் போஸ்டர்!

செய்திகள்

நடிகர் மோகன்லாலுக்கான த்ரிஷ்யம் - 3 போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் கிரைம் திரில்லர் வகையில் உருவான ‘த்ரிஷ்யம்’, ‘த்ரிஷ்யம் 2’ ஆகிய திரைப்படங்கள் மாபெரும் வெற்றியடைந்தன.

தற்போது, இதன் மூன்றாம் உருவாகியுள்ளது. இப்படம் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி பான் இந்திய மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கான மோகன்லாலின் போஸ்டரை வெளிட்டுள்ளனர்.

