போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடர் விரைவில் நிறைவுப்பெறவுள்ளது. இதன் இறுதிநாள் படப்பிடிப்பு நேற்று (பிப். 22) நடைபெற்றது.
ஹியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இத்தொடரில், மிர்ச்சி செந்தில், ஜெயசீலன் தங்கவேல் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் சுஜிதா தனுஷ், ஷபானா ஷாஜகான், சத்யா, வின்சென்ட் ராய் உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.
சின்ன திரையில் செம்பருத்தி தொடரின் மூலம் புகழ் பெற்ற ஷபானா, போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரில் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார்.
கோன், சிதம்பரம், மணிவண்ணன் என மூன்று இயக்குநர்கள் இந்த இணையத் தொடரை இயக்கி வருகின்றனர். ஜேம்ஸ் விக்டர், சரண் ராகவன் என இருவர் இசையமைக்கின்றனர்.
2025 செப். 19 முதல் ஒளிபரப்பாகிவரும் இந்த இணையத் தொடர், விரைவில் முடியவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியானது. இதனிடையே போலீஸ் போலீஸ் இணையத் தொடரின் இறுதிநாள் படப்பிடிப்பு நேற்று நடைபெற்றுள்ளது.
இதனைக் கொண்டாடும் விதமாக படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழிநுட்பக் கலைஞர்கள் என அனைவரும் குழுவாக புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.
