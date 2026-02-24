செய்திகள்

கஃபுள் பிரண்ட்லி அசத்தல் வசூல்!
தமிழ், தெலுங்கில் உருவான கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் நல்ல வசூலைப் பெற்று வெற்றிப்படமாகியுள்ளது.

இயக்குநர் அஸ்வின் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சந்தோஷ் சோபன், மானசி வாரணாசி நடிப்பில் உருவான காதல் திரைப்படமான கஃபுள் பிரண்ட்லி காதலர் நாளை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

முக்கியமாக, காதல் - பிரிவைப் பேசும் படமான இது, பலருக்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக இருந்ததாகக் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படம் இதுவரை ரூ. 12.5 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

couple friendly movie collected more than rs. 12 crores in worldwide

