திருமண கொண்டாட்டத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா!

விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா திருமண கொண்டாட்டம் குறித்து...
Photos shared by Vijay Deverakonda - Rashmika Mandanna.
விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா பகிர்ந்த புகைப்படங்கள். படங்கள்: இன்ஸ்டா / விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா.
விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா தங்களது திருமணத்துக்கு முன்பான முன்னோட்டத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார்கள்.

நீண்ட நாள்களாக காதலித்து வந்த நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு வரும் பிப்.26ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொள்ள இருக்கிறார்கள்.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இணைந்து கீதா கோவிந்தம் (2018), மை டியர் காம்ரேட் (2019) ஆகிய படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருந்தார்கள்.

இந்தாண்டு செப்டம்பரில் வெளியாகவிருக்கும் ரணபலி எனும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்துள்ளார்கள்.

இருவருக்கும் வருகிற பிப். 26 ஆம் தேதி ராஜஸ்தானில் உள்ள உதய்பூர் கோட்டையில் எளிமையாக திருமணம் நடக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மட்டுமே திருமணத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,ஹைதராபாதில் மார்ச் 4 ஆம் தேதி பிரம்மாண்ட திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார்கள்.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா - ரஷ்மிகா மந்தனாவின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் பத்திரிகை இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பீச் வாலிபால் விளையாடும் காட்சியைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் பத்திரிகையையும், மேசையில் பழங்கள் உடன் இருக்குமாறு இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஜப்பானிய பாரம்பரியத்தின்படி இரவு உணவை உண்டு திருமணத்துக்கு தயாராகி வரும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

