ஜமா இயக்குநரின் புதிய படம்!

ஜமா திரைப்பட இயக்குநர் பாரி இளவழகன் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி, நடிக்க உள்ளார்.
ஜமா திரைப்படம் மூலம் கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் பாரி இளவழகன். அப்படத்தில் நாயகனாக அறிமுகமாகி சிறப்பான நடிப்பையும் கொடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தற்போது அவரே இயக்கி, நடிக்கவுள்ள படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜை துவங்கியுள்ளது.
இதனை, லவ்வர், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி ஆகிய திரைப்படங்களைத் தயாரித்த மில்லியன் டாலர் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் படத்தில் நடித்த நடிகை ரம்யா ரங்கநாதன் நாயகியாக நடிக்கிறார்.
