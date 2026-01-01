அர்ஜுன் இயக்கும் சீதா பயணம் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
90களில் சண்டைக்காட்சிப் படங்களில் நடித்து ஆக்ஷன் கிங் பட்டத்தைப் பெற்றவர் நடிகர் அர்ஜுன். இவர் நடித்த ஜென்டில் மேன், முதல்வன், ரிதம், குருதிப்புனல், ஜெய்ஹிந்த், கர்ணா உள்ளிட்ட படங்கள் ஹிட் அடித்தன. தென்னிந்த மொழிகளில் 150-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் இவர் நடித்துள்ளார்.
தற்போது, நடிகர் அர்ஜுன் நாயகனாக மட்டுமல்லாமல் முக்கிய கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து வருகிறார். அண்மையில் வெளியான தீயவர் குலை நடுங்க படத்திலும் பிரதான பாத்திரத்தில் இவர் நடித்திருந்தார்.
இதினிடையே, ஏழுமலை, ஜெய்ஹிந்த் படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் இயக்குநராகப் பாராட்டப்பட்ட அர்ஜுன், கடைசியாக ஐஸ்வர்யா அர்ஜுனை வைத்து சொல்லிவிடவா படத்தை இயக்கியிருந்தார்.
சில ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பின் நடிகர் அர்ஜுன் ’சீதா பயணம்’ என்ற படத்தின் மூலம் மீண்டும் இயக்குநராகிறார்.
நடிகரும் தன் உறவினருமான துருவ சார்ஜாவை நாயகனாக வைத்து இப்படத்தை அர்ஜுன் இயக்குகிறார். இதில், கிரி என்கிற பாத்திரத்தில் அர்ஜுனும் நடிக்கிறார்.
மேலும், இந்தப் படத்தில் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுன், நிரஞ்சன், பிரகாஷ் ராஜ், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.
சீதா பயணம் திரைப்படம் காதலர் நாளை முன்னிட்டு வரும் பிப். 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
