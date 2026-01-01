செய்திகள்

இளையராஜா இசையில் பாடிய வேடன், அறிவு!

இளையராஜா இசையமைப்பில் உருவாகும் “அரிசி” படத்தின் பாடலை பாடகர்கள் வேடன் மற்றும் அறிவு பாடியுள்ளனர்...
Updated on
1 min read

இசைஞானி இளையராஜா இசையமைப்பில் உருவாகும் “அரிசி” படத்தில் ஒரு பாடலை பாடகர்கள் வேடன் மற்றும் அறிவு பாடியுள்ளனர்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் தமிழ்நாடு மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன், நடிகர் சமூத்திரகனி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “அரிசி”.

விவசாயத்தை மையமாகக் கொண்ட கதைகளத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை, இயக்குநர் எஸ்.ஏ. விஜயகுமார் இயக்கியுள்ளார்.

மேலும், ‘அரிசி’ திரைப்படம் பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் இசையில் உருவாகின்றது.

இந்த நிலையில், இளையராஜா இசையமைத்துள்ள “அரிசி” படத்தின் பாடல் ஒன்றை, பிரபல ராப் பாடகர்களான வேடன் மற்றும் அறிவு இணைந்து பாடியுள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

ஜன நாயகன் டிரைலர் வெளியீடு அறிவிப்பு!

இளையராஜா
Ilayaraaja
Arivu
Samuthirakani
சமுத்திரகனி
அரிசி
அறிவு
CPI mutharasan
இரா. முத்தரசன்
இசைஞானி இளையராஜா

