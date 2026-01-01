செய்திகள்

ஜன நாயகன் டிரைலர் வெளியீடு அறிவிப்பு!

"ஜன நாயகன்" திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...
ஜன நாயகன் டிரைலர் வெளியீடு அறிவிப்பு!
Updated on
1 min read

நடிகர் விஜய்யின் “ஜன நாயகன்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய் - இயக்குநர் ஹெச். வினோத் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள “ஜன நாயகன்” திரைப்படம் வரும் ஜன.9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், நடிகர்கள் பாபி தியோல், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இத்துடன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகையால் அவரது கடைசி படம் எனக் கூறப்படும் ”ஜன நாயகனின்” வெளியீட்டிற்காக அவரது ரசிகர்கள் பெரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், “ஜன நாயகன்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வரும் ஜன.3 ஆம் தேதி மாலை 6.45 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (ஜன. 2) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜன நாயகன் டிரைலர் வெளியீடு அறிவிப்பு!
ஹாட் ஸ்பாட் - 2 டீசர்!
Summary

The release date for the trailer of actor Vijay's film "Jana Nayagan" has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

விஜய்
Vijay
Pooja Hegde
trailer
H Vinoth
Bhagavanth Kesari
mamitha baiju
jana nayagan

Related Stories

No stories found.