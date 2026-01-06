செய்திகள்

அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பாக...
அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
Updated on
1 min read

அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் விபின் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் எழுதிய 'கோடித்துணி' என்கிற சிறுகதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் 'அங்கம்மாள்'.

பெண்கள் அணியும் ரவிக்கையை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகி உள்ளது. பிரதான பாத்திரத்தில் நடிகை கீதா கைலாசம் நடித்துள்ளார்.

கடந்த டிச. 5 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம், கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மறைந்த பிரபல இயக்குநரான கே. பாலச்சந்தரின் மருமகளான நடிகை கீதா கைலாசம் இப்படத்தில் அங்கம்மாளாக நடித்திருக்கிறார். ரவிக்கை அணியாத காட்சிகளில் அங்கம்மாளாகவும், அதனை அணிந்தபின் அதனால் உருவாகும் போலித்தன்மைகளையும் தன் உடல்மொழியால் அட்டகாசமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

இந்த நிலையில், அங்கம்மாள் திரைப்படம் வரும் ஜன. 9 ஆம் தேதி சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

Summary

The OTT release date of the film Angammal has been announced.

அங்கம்மாள் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!
கவினின் மாஸ்க் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

OTT Release Date
ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி
angammal
அங்கம்மாள்

Related Stories

No stories found.